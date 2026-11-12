Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров

«Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече», — заявил Ушаков телеканалу CNN по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

Накануне завершилась встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Переговоры длились два дня. Мероприятие проходило в закрытом режиме. США представили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На переговорах также присутствовал главком объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В четверг Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву, чтобы обсудить с Путиным темы трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Переговоры в Кремле длились более двух часов. Затем американские переговорщики направились в Дублин для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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