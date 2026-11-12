В Армении месяц разыскивают бесследно исчезнувшего российского политтехнолога

Россиянин приехал в Ереван в конце сентября. Сначала он активно общался с родными и друзьями, но вскоре перестал выходить на связь. Его последнее сообщение друзьям датировано 9 октября. Сначала близкие пытались найти Даниила своими силами, но теперь к поискам подключились правоохранительные органы.

Перед исчезновением Даниил столкнулся с финансовыми трудностями. По словам знакомых, он был вынужден переехать в хостел. Администратор сообщил, что мужчина оставил российский паспорт и личные вещи. В последнее время Даниил выглядел плохо, но оставался вежливым. Сейчас близкие готовят документы, чтобы распространить информацию о пропаже по полицейским подразделениям.

Ранее Запятой работал в правительстве Красноярского края и возглавлял филиал медийного агентства, которое занимается SMM и digital-продвижением. Помимо этого, он выступал консультантом и руководителем проектов региональных политических кампаний, проводил мастер-классы по продвижению в соцсетях. В последнее время Даниил жил в Москве, откуда и отправился в Ереван.

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