В МГУ отреклись от идеи педагога смягчить наказание за убийства из кровной мести

Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова отрекся от идеи педагога смягчить наказание за убийства по мотиву кровной мести, сообщает «Подъем» .

Ранее профессор Дагестанского госуниверситета Дурея Зиядова заявила на онйлан-встрече в рамках Криминологической школы факультета заявила, что мстящего преступнику человека нельзя сравнивать с тем, кто убил беременную женщину или пенсионера из-за денег. Также она предложила квалифицировать убийства по мотиву кровной мести без отягчающих обстоятельств, отметив, что кровная месть может сдерживать преступность и защищает женщин.

«Позиции, высказываемые учеными на мероприятиях школы, являются их частным научным мнением, которое не всегда совпадает с мнением представителей кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ», — сказал замдекана юридического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Бережнов.

По его словам, речь в том числе идет и о заявлении профессора Зиядовой, что убийство по мотивам кровной мести должно рассматриваться как простой, а не как квалифицированный состав преступления.

Бережнов добавил, что убийство по мотивам кровной мести представляет повышенную общественную опасность и должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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