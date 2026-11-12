Зумеры массово едут в ночной лес, чтобы смотреть фильмы ужасов в машине

Так, в темное время суток компания уезжает в лес, где паркует автомобиль среди деревьев, после чего включает хоррор. Для атмосферы желательно, чтобы вокруг была непроглядная темнота, а каждая ветка за стеклом выглядела как начало последней сцены фильма.

При этом дождаться финальных титров могут не все. Одних экспериментаторов хватило примерно на 40 минут, другая девушка рассказала, что во время такого просмотра у нее началась паническая атака.

Новый тренд появился в соцсетях еще летом, когда пользователям предлагали собраться компанией, пожарить шашлыки, дождаться темноты и включить любой фильм ужасов. Осенью развлечение никуда не исчезло и теперь особенно удачно совпало с приближающейся пятницей 13-го.

Иногда атмосфера получается слишком убедительной. В сентябре 21-летняя девушка из Подмосковья после просмотра ужасов в лесу попала в больницу с сильной болью в груди. Врачи не нашли серьезной патологии и предположили, что причиной мог стать спазм сосудов на фоне сильного стресса и испуга.

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