«Безртутный» градусник разбился и обошелся жителю Мытищ в 40 тыс рублей

«Безртутный» градусник обошелся жителю подмосковных Мытищ в 40 тыс. рублей после того, как разбился у него дома, сообщает 112 .

45-летний Вячеслав приобрел на маркетплейсе медицинский термометр за 252 рубля. В описании товара говорилось, что он не содержит ртути. Однако в тот же день градусник случайно разбился в квартире, где находились его жена, сестра супруги и трое детей.

Содержимое термометра распалось на серебристые шарики, и Вячеслав решил, что внутри могла быть ртуть. Он немедленно вывел семью из комнаты и вызвал специалистов. По данным лаборатории, концентрация ртутных паров в гостиной и детской значительно превысила допустимые нормы.

Мужчина заплатил около 40 тыс. рублей за проверку и очистку квартиры. Вячеслав обратился в службу поддержки торговой площадки. Ему ответили, что товар проверен и прислали сертификат. Но мужчина утверждает, что указанный в документе производитель не совпадает с производителем купленного им термометра.

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