Модель Алла Брулетова стала женой совладельца «Золотой короны» Николая Смирнова

Свадьба состоялась еще в конце сентября, но имя жениха 27-летняя Брулетова долго скрывала.

Смирнов — сын сооснователя группы «Центр финансовых технологий» Андрея Смирнова. Ранее он состоял в гражданском браке с банкиршей Ольгой Миримской, осужденной на 19 лет и освобожденной условно-досрочно в июне.

Разговоры о Брулетовой начались после того, как Ксения Собчак обратила внимание на ее кольцо с фиолетово-розовым бриллиантом и двумя бесцветными камнями по бокам стоимостью $800 тысяч — $1,2 млн.

Блондинку стали называть Bentley Girl из-за ASMR-ролика, где она постукивала по деталям автомобиля. Видео моментально стало вирусным в 2023 году и пользователи Сети начали снимать ироничные пародии на видео с Брулетовой.

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