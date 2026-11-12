Солдат накричал на главу Пентагона Пита Хегсета и был награжден медалью

Обычный солдат накричал на главу Пентагона Пита Хегсета и на следующий день был награжден медалью, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

11 ноября, в День ветеранов, Хегсет с женой и советниками посетили Арлингтонское кладбище в Вашингтоне. После официальной церемонии делегация сделала снимки у Могилы Неизвестного Солдата. Внезапно один из сопровождающих министра громко рассмеялся и заговорил. Охранник мемориала резко обернулся и громко прокричал: «Все посетители обязаны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» Хегсет обернулся на солдата, после чего продолжил идти.

Видео инцидента быстро распространилось по американским медиа и вызвало волну критики в адрес министра обороны США. На следующий день Хегсет пригласил военнослужащего Иглесиаса и лично вручил ему медаль «За похвальную службу». В Пентагоне объяснили, что награда была вручена за образцовое выполнение обязанностей при охране мемориала.

Могила Неизвестного Солдата — один из самых почитаемых военных мемориалов США. Там захоронены останки неопознанных американских военнослужащих, погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также Корейской войне. С 1937 года у мемориала круглосуточно несут караул. Посетители обязаны соблюдать тишину и вести себя уважительно, а часовые имеют право громко одергивать нарушителей независимо от их статуса.

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