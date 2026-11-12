В России не фиксировали случаев потери зрения от аналогов «Оземпика»

Российские фармкомпании утверждают, что не зафиксировали случаев потери зрения у пациентов, использующих для похудения отечественные аналоги препарата «Оземпик», сообщает РИА Новости .

Управление Соединенных Штатов по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) потребовало внести в инструкции к препаратам группы GLP-1, применяемым для лечения диабета и борьбы с лишним весом, предупреждение о возможном риске потери зрения.

«С момента выпуска в гражданский оборот и реализации через аптечный сегмент подобных случаев не зафиксировано», — прокомментировали в компании «Фармасинтез» влияние препаратов для похудения на зрение.

В «Герофарме» отметили, что не сталкивались с подобными случаями при применении пациентами их препаратов. Также на предприятии работает система фармаконадзора, которая отслеживает нежелательные реакции. Препарат важно применять по назначению врача и незамедлительно обращаться за медпомощью при внезапном ухудшении зрения, так как есть определенные индивидуальные риски в зависимости от сопутствующих заболеваний и других факторов.

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