Спасенный из ледяной реки подросток загадочно пропал в Башкирии

Спасенный из ледяной реки 13-летний подросток загадочно пропал в Башкирии. Мальчика спас друг, который потом не нашел его на берегу, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел вечером 7 ноября в Мечетлинском районе. Два приятеля отправились на рыбалку на реку Ай. Один из них случайно упал в ледяную воду. Друг вытащил товарища и привел в чувство. Затем он побежал в деревню за помощью.

Прибывшие взрослые не обнаружили подростка на берегу. К поискам подключились местные жители, волонтеры и полицейские. Также в поисковой операции участвуют аэролодка «Пиранья», катер и квадроцикл.

По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

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