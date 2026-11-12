Дроны продолжают лететь: число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 51

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают лететь в сторону Москвы. Сбиты еще пять дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака пяти вражеских БПЛА, летевших на Москву», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

На данный момент в местах, где упали обломки беспилотников, работают сотрудники экстренных служб.

Всего вечером 12 ноября на подлете к столице ликвидирован 51 вражеский дрон.

В это время московские аэропорты работают с ограничениями.

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