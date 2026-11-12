У экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга обнаружилась третья любовница

Третья любовница обнаружилась у лишившегося своего поста главы корпорации Nvidia Дженсена Хуанга после громкого скандала, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

63-летний миллиардер был в близких отношениях с еще одной сотрудницей Nvidia, но ее имя не раскрывается. Это уже третья предполагаемая внебрачная связь Хуанга, о которой стало известно за последние дни.

В интернете уже шутили, что некоторые люди не покупают акции Nvidia, ожидая новостей о еще одной любовнице и новом падении цен. Это в итоге и произошло в реальности.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами. Временным исполнительным директором назначена Колетт Кресс. Президент США Дональд Трамп уже предложил кандидатуру на пост главы Nvidia.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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