Основатель и гендиректор одной из самых дорогих компаний мира признался в измене жене и оказался в центре подозрений в работе иностранной разведки. Рассказываем в материале РИАМО, кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире.

Кто такой Дженсен Хуанг

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Хуанг родился 17 февраля 1963 года в городе Тайнань на Тайване. Учился в Университете штата Орегон, затем в Стэнфорде.

С будущей женой Лори Миллс он познакомился на инженерном факультете в Орегоне: ему было 17, ей 19, они стали лабораторными партнерами. Поженились в 1985 году, у пары двое детей — Спенсер и Мэдисон, оба работают в Nvidia. В 2022 году супруги пожертвовали Орегонскому университету 50 миллионов долларов.

Nvidia Хуанг основал в 1993 году. Сегодня это вторая по стоимости компания мира с капитализацией около 4,5 триллионов долларов, а сам Хуанг — ее публичное лицо в фирменной черной кожаной куртке.

В чем суть скандала с изменой Дженсена Хуанга и почему она так чувствительна

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29 октября The New York Times написала, что американские спецслужбы собрали яркие данные: Элис Хуанг (она же Хуан Ле), гражданка Китая и топ-менеджер сингапурской Megaspeed, клиента Nvidia, завязала отношения с главой компании. По версии американских чиновников, она собирала информацию для Пекина. Трампа проинформировали об этом примерно за год до публикации, но он ничего не предпринял. Хуанг не получал защитного брифинга, который иногда дают американцам, ставшим целью иностранных разведок, а чиновники тогда не считали, что он знает о роли Элис Хуанг.

Позже CBS News уточнил: американская разведка считает, что Элис Хуанг работала на Министерство государственной безопасности Китая. Какие именно сведения она могла передать, пока неизвестно.

Китайский рынок давно остается предметом споров между Nvidia и Вашингтоном. Хуанг годами добивался смягчения ограничений на продажу чипов в Китай, а в этом году получил одобрение Трампа на поставки ускорителей H200. Самые продвинутые чипы компании в Китай продавать по-прежнему нельзя. Ключевой вопрос, как отмечают аналитики, в том, знал ли сам Хуанг о возможной шпионской операции и утекла ли конфиденциальная информация. Аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли считает, что главным последствием может стать не история с H200, а ужесточение ограничений из-за того, что немало более мощных чипов Nvidia все равно попадает к китайским покупателям.

Признание Дженсена Хуанга и ход расследование

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8 ноября Хуанг обратился к сотрудникам: «Я был неверен своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям». Он извинился перед семьей, коллегами и акционерами, пообещал сотрудничать с юристами и заявил, что хочет защитить Nvidia и поддержать национальную безопасность США. Совет директоров запустил независимое расследование, которое ведет комитет независимых директоров с привлечением внешних юристов, и заявил, что пока не видит оснований считать, что нацбезопасность или секреты компании пострадали. Представитель Nvidia Джон Риццо сказал, что компания уверена: при реальной угрозе власти США ее бы предупредили.

Как измена главы Nvidia сказалась на рынке и акциях компании

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В понедельник, 9 ноября, акции Nvidia сразу после открытия упали на 5,7%, а рыночная стоимость сократилась примерно на 247 миллиарда долларов. Бумаги и без того подешевели почти на 20% за предыдущий месяц на фоне общей распродажи ИИ-акций. Сам Хуанг — пятый по величине акционер компании, ему принадлежит около 3,4% акций. По итогам торгов падение составило более 4%, а с прошлой среды акции потеряли около 11%.

Трамп заявил, что ФБР изучает эту историю. По его словам, Хуанг сказал ему, что понятия не имел, что Элис — шпионка. Демократы — сенатор Марк Уорнер и лидер меньшинства в Палате Хаким Джеффрис — заявили, что хотят расследовать дело подробнее. Еще раньше, 4 ноября, председатели трех комитетов Палаты, республиканцы Брайан Маст, Джон Муленаар и Рик Кроуфорд, попросили Хуанга провести закрытый брифинг 18 ноября и до 11 ноября подтвердить дату или предложить другую.

Что говорят об измене Хуанга в Китае

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Пекин все отрицает: официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал историю про китайского шпиона полностью безосновательной и клеветой. Еще раньше в посольстве Китая в Вашингтоне говорили The New York Times о кампании «безосновательной клеветы» против Китая.

Аналитик Дэн Айвз из Yorkville Ives назвал происходящее ударом по репутации Хуанга, ждет как минимум нескольких запросов Конгресса и допускает, что в зависимости от итогов расследования Хуанг может лишиться поста. Эксперт консалтинговой компании Futurum Дэниел Ньюман сравнивает его роль в Nvidia с ролью Стива Джобса в Apple и напоминает, что у компании нет известного плана преемственности. Найти нового «Тима Кука» можно, считает он, но это будет масштабная смена караула.

Возвращение Хуанга в NVIDIA

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23 ноября компания NVIDIA объявила о том, что Дженсен Хуанг с этого момента вновь занимает должности президента и главного исполнительного директора, а также входит в состав совета директоров. Совет директоров единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на эти посты после ряда обсуждений и встреч, в ходе которых члены совета убедились в его искренности и способности эффективно руководить компанией NVIDIA. После новости о возвращении акции компании тут же взлетели на 26%.

«Совет директоров считает, что Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять NVIDIA, и что его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов, — заявил Харви К. Джонс, председатель совета директоров. — Мы полностью доверяем Дженсену и с нетерпением ждем продолжения совместной работы теперь, когда он вновь берет на себя руководство компанией. Мы также выражаем благодарность Колетт Кресс за ее блестящую работу на посту исполняющего обязанности генерального директора — при том, что она продолжала выполнять свои основные обязанности в качестве финансового директора NVIDIA». Харви Джонс сохранит за собой пост председателя совета директоров.

Сам Хуанг прокомментировал свое возвращение так: «Для меня большая честь вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире на пороге новой промышленной революции. Я принимаю эту ответственность с глубоким смирением и готовностью работать с удвоенной энергией. Хочу поблагодарить совет директоров NVIDIA за оказанное доверие и взвешенный подход в ходе этого процесса. Особая благодарность — Харви Джонсу за его руководство на посту председателя совета директоров, а также Колетт Кресс и всей нашей управленческой команде за то, что они уверенно вели NVIDIA вперед в этот период. Я также искренне признателен нашим сотрудникам, акционерам, лидерам отрасли и партнерам по всему миру за их невероятную поддержку. И, конечно, я бесконечно благодарен своей семье за любовь и поддержку. С нетерпением жду возвращения к работе».

Ранее совет директоров сформировал комитет, состоящий исключительно из независимых директоров, для проведения расследования. Для содействия в этом процессе комитет привлек независимых юридических консультантов. Совет директоров подтвердил, что расследование будет доведено до конца. Дженсен Хуанг полностью поддерживает проведение данного расследования и готов оказывать все необходимое содействие.