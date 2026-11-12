Глава Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне скандала с любовницами

Глава Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост и вышел из совета директоров компании на фоне скандала с двумя романами, сообщает газета «Известия» .

«Совет директоров Nvidia объявил сегодня о том, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

В компании заявили, что операционная деятельность и обязательства перед клиентами будут выполняться без сбоев. Начался поиск кандидата на должность CEO. Временным исполнительным директором назначена Колетт Кресс, которая до этого занимала посты исполнительного вице-президента и финансового директора.

Ранее основатель и гендиректор одной из самых дорогих компаний мира признался в измене жене и оказался в центре подозрений в работе иностранной разведки. Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.