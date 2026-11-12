«Съела оленя Деда Мороза»: жительница Ямала ест сырое мясо в тундре

Блогер с ником lapt_neky опубликовала в социальных сетях ролик, на котором продемонстрировала, как поедает сырое мясо оленя. На видео она кусает мясо и, держа его во рту, отрезает ножом кусочки. Автор снимает ролик в национальной одежде.

«Когда Дед Мороз спросил, кто я по национальности, я сказала, что ненка. Он заглянул в окно, посмотреть на своих оленей (я доедаю последний кусочек его оленя)», — написала блогер в соцсетях.

Подписчики с юмором отнеслись к ситуации. Некоторые отметили, что такие гастрономические привычки могут привести к тому, что ненку госпитализируют из-за паразитов.

«О, мой любимый вкус. Со вкусом сальмонеллы», — написал один из комментаторов.

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