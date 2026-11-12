Дети Долгопрудного отметили Синичкин день и развесили кормушки

Воспитанники детских садов и школьники Долгопрудного 12 ноября отметили Синичкин день. Ребята вместе с педагогами мастерили кормушки и развешивали их на деревьях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Синичкин день ежегодно отмечают 12 ноября. Экологический праздник напоминает о необходимости помогать птицам с наступлением холодов.

«В образовательных учреждениях воспитанники вместе с педагогами ежегодно участвуют в таких добрых акциях, и этот год — не исключение», — рассказала начальник управления образования Долгопрудного Ольга Давликанова.

Воспитанники дошкольного корпуса №7 «Улыбка» школы №6 заранее готовились к встрече зимующих птиц. На прогулке дети развесили на ветках новые деревянные кормушки. Теперь они будут наблюдать за птицами, прилетающими за кормом.

В дошкольном корпусе №14 «Жемчужинка» школы №16 ребята изготовили кормушки в технике декупажа. Ученики 3 «И» класса школы №7 на уроке сделали синичку своими руками и узнали об истории праздника.

В этот день в городе появилось много новых кормушек. Дети будут следить, чтобы в них всегда был корм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.