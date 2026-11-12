Волонтеры закрасили незаконную рекламу и граффити в Видном

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» 12 ноября провели в Видном очередной рейд по устранению незаконной рекламы, объявлений и граффити, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добровольцы закрасили надписи на фасадах зданий, заборах и остановках. Для работы они использовали краску, подобранную в тон поверхностей, чтобы сохранить аккуратный внешний вид объектов. Такие рейды в Ленинском городском округе проходят регулярно.

«Незаконные надписи и реклама портят внешний вид городских объектов, а в некоторых случаях могут содержать опасную для подростков информацию. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять их», — пояснила координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском городском округе Полина Романовская.

Она отметила, что активисты помогают очищать общественные пространства и привлекают внимание жителей к проблеме, а также поблагодарила участников рейдов.

Волонтеры округа регулярно участвуют в благоустройстве общественных пространств. На прошлой неделе они провели мини-субботник на Аллее Славы в Видном: привели в порядок территорию мемориального комплекса, очистили памятник от загрязнений и убрали опавшую листву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.