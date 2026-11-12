В Мытищах проверили содержание дворов на улице Академика Каргина

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев 11 ноября вместе с представителями управляющей компании «ГЖЭУ-4» проверил состояние дворов и выполнение работ по обращениям жителей на улице Академика Каргина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проверка прошла у четвертого корпуса дома № 36 и второго корпуса дома № 43 на улице Академика Каргина. Участники обхода оценили качество уборки дворов, состояние детских игровых и контейнерных площадок.

«Больших замечаний не было. Обратили внимание управляющей компании на мелкие недочеты относительно расклейки объявлений на стендах детских игровых площадок и на опорах освещения. Что касается уборки, то в целом все хорошо. Это подтвердили и жители, с которыми мы пообщались», — прокомментировал результаты проверки Алексей Воробьев.

Жители рассказали, что некоторые соседи не доносят мусор до контейнерной площадки. Воробьев отметил, что состояние двора зависит в том числе от поведения каждого жильца.

У некоторых контейнерных площадок обнаружили крупногабаритный мусор. Представители управляющей компании пояснили, что его вывозят не ежедневно, а по установленному графику. Воробьев назвал такую ситуацию нормальной с учетом периодичности вывоза.

Выполнение всех поручений взято на контроль.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.