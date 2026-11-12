ВС РФ поразили 2 сухогруза в Черном море
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Российские войска продолжают атаковать морские суда противника, перевозящие военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В течение дня ВС РФ поразили два сухогруза в акватории Черного моря. Один из них был атакован юго-западнее Одессы, другой — в порту Черноморск Одесской области.
Корабли перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ.
ВС РФ нанесли удары по целям с помощью БПЛА.
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