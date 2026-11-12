USD
Доллар США
82,98
0.39 %
EUR
Евро
92,33
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,40
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
110,21
-0.01 %

ВС РФ поразили 2 сухогруза в Черном море

Спецоперация
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

Российские войска продолжают атаковать морские суда противника, перевозящие военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение дня ВС РФ поразили два сухогруза в акватории Черного моря. Один из них был атакован юго-западнее Одессы, другой — в порту Черноморск Одесской области.

Корабли перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ.

ВС РФ нанесли удары по целям с помощью БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.