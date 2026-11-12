Предприятия Подмосковья могут пройти отбор на хранение зерна госфонда

Объединенная зерновая компания объявила отбор организаций и предпринимателей для хранения запасов федерального интервенционного фонда. Предприятия Подмосковья могут подать заявки до 4 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объединенная зерновая компания (ОЗК) проводит конкурсный отбор организаций и индивидуальных предпринимателей для хранения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Прием заявок завершится 4 декабря 2026 года, итоги планируют подвести 11 декабря.

Участвовать могут и предприятия Московской области. Мощности региона позволяют единовременно хранить порядка 200 тыс. тонн зерна.

Комиссия оценит техническое состояние и оснащение зернохранилищ, возможности приемки и размещения продукции, системы учета, условия сохранности и контроля качества зерна. Помимо проверки документов, предусмотрены выезды на объекты.

Федеральный интервенционный фонд служит для регулирования аграрного рынка. При высоком предложении зерна государство проводит закупочные интервенции, а для стабилизации цен и обеспечения рынка продукцией — товарные. Запасы хранят специализированные организации, отвечающие установленным требованиям.

В Минсельхозе Московской области отметили, что участие в отборе позволит предприятиям расширить направления деятельности и задействовать имеющиеся мощности. Современные зернохранилища и инфраструктура дают возможность участвовать в формировании и сохранении государственных запасов сельхозпродукции.

Условия участия, требования к кандидатам и порядок подачи документов опубликованы на электронной торговой площадке «Росэлторг» и официальном сайте ОЗК.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.