Мужчина погиб при атаке ВСУ в Брянской области

Брянская область подверглась атаке ВСУ. В результате один человек погиб и один пострадал, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

52-летний мужчина ехал на мопеде между населенными пунктами Брахлов и Октябрь. В это время дрон-камикадзе нанес удар. В результате мужчина погиб.

Также в селе Лобановка 74-летний мужчина получил ранения из-за удара дрона по машине.

«Пострадавшему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.

Ранее на подлете к Москве был сбит 51 вражеский беспилотник.

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