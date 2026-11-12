Мужчина погиб при атаке ВСУ в Брянской области
Брянская область подверглась атаке ВСУ. В результате один человек погиб и один пострадал, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
52-летний мужчина ехал на мопеде между населенными пунктами Брахлов и Октябрь. В это время дрон-камикадзе нанес удар. В результате мужчина погиб.
Также в селе Лобановка 74-летний мужчина получил ранения из-за удара дрона по машине.
«Пострадавшему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.
Ранее на подлете к Москве был сбит 51 вражеский беспилотник.
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