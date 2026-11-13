Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в сенат из-за сообщений о любовнице-шпионке

Председатель комитета по банковским делам сената США Тим Скотт направил лишившемуся своего поста главы Nvidia Дженсену Хуангу официальное письмо с просьбой добровольно явиться на открытые слушания 3 декабря 2026 года. Причиной стали недавние публикации СМИ о его романе с китаянкой, которую подозревают в работе на китайскую разведку, сообщает РИА Новости .

В письме содержатся ссылки на материалы New York Times и Wall Street Journal, где утверждалось, что главная спецслужба Китая якобы завербовала женщину, ставшую любовницей Хуанга.

Скотт отметил, что эти публикации вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности. Он также предупредил: если Хуанг откажется прийти добровольно, комитет готов задействовать все имеющиеся полномочия, вплоть до принудительного вызова повесткой.

Ранее у экс-главы Nvidia обнаружилась третья любовница.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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