Трамп назвал причину затягивания конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы немедленно завершить военную операцию против Ирана, однако действует более сдержанно и не спешит по просьбе Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, сообщает РИА Новости .

В интервью телеведущему Стивену Смиту Трамп объяснил, что его попросили подождать.

«Я мог бы закончить это немедленно. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время», — заявил американский лидер.

По его словам, такой же выжидательной позиции придерживаются Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн.

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