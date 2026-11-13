Пожары и повреждения домов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростовскую область. Из-за падения обломков дронов нанесен ущерб зданиям, произошли пожары, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.
«Также произошло возгорание трех легковых автомобилей», — отметил Слюсарь в мессенджере МАКС.
В Советском районе Ростова-на-Дону повреждено производственное помещение: вспыхнул пожар на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В хуторе Колузаево в Азовском районе после падения обломков дронов повреждены крыши, двери и остекление в четырех частных домах, а в одном из них задет газопровод. Люди не пострадали, возгорания нет. Экстренные службы направлены к месту.
В Аксайском районе загорелось складское помещение площадью 1 500 квадратных метров. Информация о пострадавших еще уточняется.
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