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Пожары и повреждения домов: Ростовская область подверглась атаке БПЛА

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростовскую область. Из-за падения обломков дронов нанесен ущерб зданиям, произошли пожары, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.

«Также произошло возгорание трех легковых автомобилей», — отметил Слюсарь в мессенджере МАКС.

В Советском районе Ростова-на-Дону повреждено производственное помещение: вспыхнул пожар на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В хуторе Колузаево в Азовском районе после падения обломков дронов повреждены крыши, двери и остекление в четырех частных домах, а в одном из них задет газопровод. Люди не пострадали, возгорания нет. Экстренные службы направлены к месту.

В Аксайском районе загорелось складское помещение площадью 1 500 квадратных метров. Информация о пострадавших еще уточняется.

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