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В аэропорту Шереметьево отменили ограничения

Транспорт

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе, сообщает пресс-служба Росавиации.

В авиагавани ночью 13 ноября сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на фоне атаки беспилотников устанавливали во всех столичных авиагаванях. На данный момент они продолжают действовать в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Воздушная атака на Москву началась вечером 12 ноября и продолжилась ночью 13 ноября. На подлете к столице сбили более 100 дронов.

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