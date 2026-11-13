В аэропорту Шереметьево отменили ограничения

сегодня в 03:22

В авиагавани ночью 13 ноября сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на фоне атаки беспилотников устанавливали во всех столичных авиагаванях. На данный момент они продолжают действовать в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Воздушная атака на Москву началась вечером 12 ноября и продолжилась ночью 13 ноября. На подлете к столице сбили более 100 дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.