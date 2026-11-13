Сын пропавшей Усольцевой допустил, что номер матери передали другому человеку
Данил Баталов, сын бесследно пропавшей Ирины Усольцевой, высказал предположение, что телефонный номер его матери мог быть передан новому пользователю, сообщает ТАСС.
В ноябре 2026 года этот номер зарегистрировали в одном из мессенджеров.
«Просто передали номер мамы другому человеку», — отметил Баталов, подчеркнув, что это лишь его мнение.
Женщина, а также ее муж и дочь пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Семья ушла в поход и не вернулась.
Ранее следствие раскрыло, почему Усольцевы могли сбиться с маршрута.
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