Сын пропавшей Усольцевой допустил, что номер матери передали другому человеку

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Данил Баталов, сын бесследно пропавшей Ирины Усольцевой, высказал предположение, что телефонный номер его матери мог быть передан новому пользователю, сообщает ТАСС .

В ноябре 2026 года этот номер зарегистрировали в одном из мессенджеров.

«Просто передали номер мамы другому человеку», — отметил Баталов, подчеркнув, что это лишь его мнение.

Женщина, а также ее муж и дочь пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Семья ушла в поход и не вернулась.

Ранее следствие раскрыло, почему Усольцевы могли сбиться с маршрута.

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