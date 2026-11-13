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В Подмосковье построят более 1,5 тыс новых предприятий

Инвестиционный блок Подмосковья сопровождает более 2,2 тыс. проектов с общим объемом вложений 3,5 трлн рублей. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Из них более 1,5 тысяч проектов — это строительство новых предприятий. Реализация проектов нового строительства позволит создать 434 тысячи новых рабочих мест. Плановый объем инвестиций — 3,1 трлн рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проекты охватывают обрабатывающую промышленность, логистику, транспортно-логистические центры, центры обработки данных и индустриальные парки.

В третьем квартале 2026 года в Дмитровском округе запустили третью очередь индустриального парка «Северные Врата». Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд рублей.

Компания «Металлион» запустит в Долгопрудном производство литийионных батарей. Вложения составят 22,3 млрд рублей, на предприятии создадут 300 рабочих мест.

Компания «Комитас» в 2026 году запустит в Дмитровском округе завод по производству логистических роботов. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. После запуска компания создаст около 120 рабочих мест.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.