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Пожар вспыхнул на промпредприятии в Волгограде из-за обломков БПЛА

Локальные возгорания произошли на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, сообщила областная администрация со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.

Вражеские беспилотные летательные аппараты атакуют регион. Их сбивают средства противовоздушной обороны.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», — передает администрация слова губернатора в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших нет. Жилые объекты не повреждены.

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