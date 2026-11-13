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Атака на Москву продолжается: силы ПВО сбили еще 34 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Еще 34 дрона ликвидированы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в канале мэра в мессенджере МАКС.

Ранее на подлете к столице уничтожили 59 дронов. Они начали лететь на город вечером 12 ноября.

В это время столичные аэропорты работают по согласованию с соответствующими органами.

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