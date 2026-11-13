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Нарколаборатория находилась в квартире в Москве, где произошел смертельный пожар

В московской квартире, где произошел пожар, унесший жизни троих человек, располагалась нарколаборатория, сообщает « МК: срочные новости ».

Лабораторию организовала 36-летняя женщина вместе с мужем. В ванной комнате супруги разместили необходимое оборудование.

В 2023 году пару разоблачили. Женщина была приговорена к 11 годам лишения свободы, однако из-за двух детей суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания.

Ранее в столичном СУ СК России сообщили, что женщина и двое детей погибли при возникновении возгорания в квартире. Возбуждено уголовное дело.

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