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Еще 8 беспилотников уничтожили на подлете к Москве

Спецоперация

На Москву в ночь с 12 на 13 ноября продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще восемь дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны», — говорится в его канале в мессенджере МАКС.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее на подлете к столице сбили 51 вражеский дрон.

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