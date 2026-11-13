Еще 8 беспилотников уничтожили на подлете к Москве Спецоперация сегодня в 00:15

На Москву в ночь с 12 на 13 ноября продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще восемь дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.