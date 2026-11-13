В Подмосковье выделят до 13,5 млрд руб в год малому и среднему бизнесу

Финансирование основных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области на 2026–2028 годы планируют на уровне 12–13,5 млрд рублей ежегодно, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила планы поддержки бизнеса на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме. В 2025 году помощь получили более 2,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти 10,9 млрд рублей.

«На ближайшие три года мы предусматриваем финансирование основных направлений на уровне 12–13,5 млрд рублей ежегодно. Это позволит предприятиям пользоваться разными инструментами в зависимости от задач и потребностей бизнеса», — отметила Зиновьева.

На субсидирование затрат предпринимателей в 2026–2028 годах планируют направлять по 850 млн рублей ежегодно. Средства можно использовать на модернизацию оборудования, лизинг, развитие социальных предприятий, франшиз и продвижение продукции на маркетплейсах.

Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до трех лет. Для отдельных категорий предпринимателей ставки начинаются от 3% годовых, для приоритетных направлений составляют от 7% до 12,5%.

Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства до 50 млн рублей на срок до 10 лет. Они помогают привлекать банковское финансирование при недостатке собственного залога.

Отдельные меры предусмотрены для крупных предприятий и компаний, реализующих проекты в промышленности и других приоритетных отраслях.

Условия поддержки и сроки подачи заявок публикуют на инвестиционном портале Московской области.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.