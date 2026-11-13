Самолет с фигуристами вылетел в Омск на этап Гран-при России с задержкой
Рейс с фигуристами, которые являются участниками этапа Гран-при России, вылетел в Омск с задержкой, сообщает ТАСС.
На борту находятся спортсмены и тренеры, в том числе Лев Лазарев, Лидия Плескачева, Александра Степанова и Иван Букин, Сергей Дудаков, Таисия Щербинина и Артем Петров, а также другие участники.
Взрослый этап Гран-при в Омске пройдет 14–15 ноября.
Ранее московские аэропорты начали работать с ограничениями на фоне атаки БПЛА.
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