Самолет с фигуристами вылетел в Омск на этап Гран-при России с задержкой

Рейс с фигуристами, которые являются участниками этапа Гран-при России, вылетел в Омск с задержкой, сообщает ТАСС .

На борту находятся спортсмены и тренеры, в том числе Лев Лазарев, Лидия Плескачева, Александра Степанова и Иван Букин, Сергей Дудаков, Таисия Щербинина и Артем Петров, а также другие участники.

Взрослый этап Гран-при в Омске пройдет 14–15 ноября.

Ранее московские аэропорты начали работать с ограничениями на фоне атаки БПЛА.

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