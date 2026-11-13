В деревне Коробово Ленинского округа откроют парковки на 500 мест

Две наземные парковки общей вместимостью 500 машино-мест планируют открыть до конца 2026 года в деревне Коробово Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители жилого комплекса «Горки Парк» в деревне Коробово Ленинского городского округа жалуются на задержку сроков открытия построенной парковки.

По информации ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Коробово», в деревне планируется открыть два плоскостных наземных парковочных пространства. Их общая вместимость составит 500 машино-мест. Открытие запланировано до конца 2026 года.

Жители могут уточнить сведения о парковочных пространствах и сроках их открытия непосредственно у застройщика. Для получения более подробной информации им предлагают обратиться в компанию напрямую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.