Уиткофф заявил о согласовании сроков нового раунда переговоров по Украине
Даты следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине уже согласованы. Об этом заявил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф, сообщает ТАСС.
«У нас в графике уже есть очередная встреча», — сказал он журналистам в Дублине, куда прибыл со спецпредставителем США и зятем американского лидера Джаредом Кушнером из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом точную дату нового раунда он не раскрыл.
В Дублине у Уиткоффа и Кушнера намечена встреча с Владимиром Зеленским.
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