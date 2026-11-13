Уиткофф заявил о согласовании сроков нового раунда переговоров по Украине

Даты следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине уже согласованы. Об этом заявил спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф, сообщает ТАСС .

«У нас в графике уже есть очередная встреча», — сказал он журналистам в Дублине, куда прибыл со спецпредставителем США и зятем американского лидера Джаредом Кушнером из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом точную дату нового раунда он не раскрыл.

В Дублине у Уиткоффа и Кушнера намечена встреча с Владимиром Зеленским.

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