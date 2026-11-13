В Луховицах завершили реконструкцию стадиона «Спартак»

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Рабочие готовят к открытию обновленный стадион «Спартак» на улице Пушкина, 12, в Луховицах. Реконструкция спортивного объекта завершена, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил о завершении реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах. Сейчас на объекте ведут подготовку к открытию.

Работы выполнили за счет бюджетных средств по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством порядка 4 тысяч квадратных метров. Крытая трибуна рассчитана на 1,5 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве разместятся раздевалки, тренерские, тренажерный зал, медицинский кабинет», — отметил Александр Туровский.

На стадионе оборудовали беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием и универсальную спортивную площадку. Также обустроили парковку и установили шумозащитный экран. Обновленный «Спартак» станет современным многофункциональным комплексом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.