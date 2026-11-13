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Силы ПВО сбили еще 13 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Ночью 13 ноября сбили еще 13 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он в мессенджере МАКС.

Ранее на подлете к столице ликвидировали еще 93 беспилотника.

Московские аэропорты во время отражения атаки работают по согласованию с соответствующими органами.

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