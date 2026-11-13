В Подмосковье предусмотрели 850 млн руб на субсидии малому и среднему бизнесу

Малому и среднему бизнесу Московской области планируют ежегодно выделять по 850 млн рублей на основные направления субсидирования в 2026–2028 годах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила планы поддержки бизнеса на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

«В 2026 году на эти цели предусмотрено 850 млн рублей. Финансовую поддержку планируется предоставить более чем 400 предпринимателям. Отборы еще продолжаются, сейчас идет распределение средств», — отметила Зиновьева.

На приобретение техники для создания или модернизации производства предприниматели могут получить до 10 млн рублей. В 2025 году такую сумму выделили ООО «НПО ЭНЕРГОСИСТЕМА».

Компенсация первого взноса по договорам лизинга составляет до 5 млн рублей. ООО «БКС», работающее в сфере архитектуры, получило 4,8 млн рублей. На покупку российского промышленного оборудования предусмотрено до 20 млн рублей. Такую субсидию получило ООО «СК «САМОРИ» — производитель асфальтобетонных и бетонных смесей.

Социальному бизнесу и компаниям, развивающимся по франшизе, доступно до 2 млн рублей. Среди получателей — ООО «ТРИ СОВЫ», оказывающее услуги дневного ухода за детьми, и ООО «ЭКСПРЕССМЕДСЕРВИС», предоставляющее медицинские услуги.

На компенсацию расходов по продвижению продукции на электронных торговых площадках можно получить до 500 тыс. рублей. Поддержку в таком размере предоставили ООО «ТЕРРИТОРИЯ СТАЛИ», выпускающему металлические изделия для автомобилей.

Условия действующих мер поддержки и сроки подачи заявок публикуются на инвестиционном портале Московской области.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.