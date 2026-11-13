Для поступающих в педагогические вузы введут профильный ЕГЭ
С 2027 года абитуриенты педагогических вузов будут обязаны сдавать профильный вступительный экзамен по предмету, который собираются преподавать. Об этом заявил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, сообщает РИА Новости.
Сейчас поступающие на педагогические направления в качестве обязательного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию.
По словам Лубкова, введение профильного экзамена — главное изменение при поступлении в педвузы в 2027 году. Он отметил, что наличие такого испытания необходимо для дальнейшего углубления и расширения знаний в выбранной области.
Например, будущий учитель физики должен будет обязательно сдать ЕГЭ по физике.
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