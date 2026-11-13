Для поступающих в педагогические вузы введут профильный ЕГЭ

С 2027 года абитуриенты педагогических вузов будут обязаны сдавать профильный вступительный экзамен по предмету, который собираются преподавать. Об этом заявил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, сообщает РИА Новости .

Сейчас поступающие на педагогические направления в качестве обязательного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию.

По словам Лубкова, введение профильного экзамена — главное изменение при поступлении в педвузы в 2027 году. Он отметил, что наличие такого испытания необходимо для дальнейшего углубления и расширения знаний в выбранной области.

Например, будущий учитель физики должен будет обязательно сдать ЕГЭ по физике.

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