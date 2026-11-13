В Сибири из-за потепления медведи стали залегать в спячку позже

Из-за глобального потепления бурые медведи в Восточной Сибири начали впадать в зимнюю спячку примерно на три недели позже, чем в 1960-х годах. Об этом заявил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета, доктор биологических наук Александр Савченко, сообщает ТАСС .

По его словам, в 60-х годах медведи начинали уходить в спячку с конца сентября, а сейчас сроки сдвинулись. При этом ученый отметил, что основная часть бурых медведей в Восточной Сибири уже залегла.

«В некоторых районах, в том числе и окраинах Красноярска, выходы отдельных зверей еще отмечаются, но это не носит такого массового характера, как это наблюдалось в августе–сентябре», — заявил эксперт.

Ранее медведь, приходивший к отшельнице Агафье Лыковой, залег в спячку.

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