Россия и Украина согласились привлечь европейцев к следующему раунду переговоров
Россия и Украина договорились расширить состав следующего раунда переговоров и включить в него представителей Европы. Об этом заявил американский эмиссар Джаред Кушнер, сообщает ТАСС.
«Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, включив туда наших европейских партнеров», — отметил Кушнер.
По его словам, это позволит обсуждать более широкие послевоенные договоренности по безопасности в Европе наряду с территориальными разногласиями между Киевом и Москвой.
Ранее спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф заявил, что сроки следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине уже согласованы.
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