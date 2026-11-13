Россия и Украина согласились привлечь европейцев к следующему раунду переговоров

Россия и Украина договорились расширить состав следующего раунда переговоров и включить в него представителей Европы. Об этом заявил американский эмиссар Джаред Кушнер, сообщает ТАСС .

«Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, включив туда наших европейских партнеров», — отметил Кушнер.

По его словам, это позволит обсуждать более широкие послевоенные договоренности по безопасности в Европе наряду с территориальными разногласиями между Киевом и Москвой.

Ранее спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф заявил, что сроки следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине уже согласованы.

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