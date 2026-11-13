Переломы и отмена рейсов: как пятница, 13-е заставляет россиян страдать

В пятницу, 13-го на машины россиян падали глыбы льда и куски снега, буксировочные тросы били по бамперам, а люди получали переломы во время обычных прогулок и домашних дел. Специалисты изучили данные о происшествиях за пять таких дат в 2024–2026 годах, сообщили РИАМО в пресс-службе Росгосстраха.

Вопреки суевериям, большинство происшествий не были чем-то необычным. Среди травм чаще всего встречались падения и поскальзывания — на них пришлось около 44% случаев. В 17% описаний упоминались спорт и тренировки, примерно в каждом пятом — бытовые ситуации. Самой распространенной травмой в этот день стали переломы: их получили почти половина пострадавших.

Но некоторые обстоятельства оказывались неожиданными. Так, в 2025 году в Санкт-Петербурге женщина попытался разнять дерущихся собак, но в результате сама получила открытый перелом большого пальца и рану от укуса. Ей страховая выплатила 40 тыс. рублей.

У путешественников в пятницу, 13-го тоже скопилась коллекция неприятностей. 53% обращений в эту дату за три года связаны с авиаперелетами: задержками, отменами и переносами рейсов. Еще 15% — на медрасходы и заболевания. На травмы во время поездок пришлось около 9% случаев.

В путешествиях не обошлось и без происшествий с животными. Например, в 2025 году в пятницу, 13-го на Бали туриста укусила собака, расходы на лечение составили 28 тыс. рублей. А в марте 2026 года в Мурманской области два человека травмировались во время катания на сноуборде: выплаты составили около 19 тыс. и 13 тыс. рублей.

У автомобилистов в эти даты тоже хватало неожиданностей, а некоторые буквально падали с неба. В Подмосковье на Nissan Serena при выезде из паркинга упала наледь, повредив крышу и лобовое стекло, выплата составила более 387 тыс. рублей. На Mazda CX-5 крупный кусок снега упал с дерева и разбил лобовое стекло — ущерб превысил 132 тыс. рублей.

Были и происшествия с более необычным «виновником». В Татарстане у JAECOO J7 во время буксировки оборвался трос, который ударил авто по переднему бамперу — за повреждения выплатили свыше 64 тыс. рублей. А в другом случае припаркованную машину повредили упавшие с крыши кирпичные обломки.

«Конечно, пятница, 13-е сама по себе не может навлечь на человека неприятности. Как показывают наши данные, большая часть происшествий — вполне обычные ситуации, которые могут случиться в любой другой день: падение, бытовая травма, задержка рейса или небольшие ДТП. Но случайность часто становится причиной серьезных неудобств и расходов», — сказала замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова.

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