Лохотрон фортуны: вы не получите выигранный в онлайн-рулетке iPhone

Если онлайн-рулетка показывает выигрыш дорогостоящего смартфона, но вместо обещанного приза пользователь получает лишь скидку на его покупку, это может быть признаком введения потребителя в заблуждение, сообщил РИАМО адвокат коллегии адвокатов Москвы «Солдатов, Шуляковский и партнеры» Роберт Солдатов.

«С правовой точки зрения ответ зависит прежде всего от условий розыгрыша и способа их представления участникам. Согласно статьям 8 и 10 Закона РФ „О защите прав потребителей“, потребителю должна предоставляться достоверная и необходимая информация. Кроме того, статья 5 Федерального закона „О рекламе“ запрещает распространение рекламы, в которой отсутствие существенной информации искажает смысл предложения и вводит потребителей в заблуждение», — сказал Солдатов.

Он добавил, что важно выяснить, почему результат на экране не совпал с фактически предоставленным вознаграждением. Это может быть как техническая ошибка, так и особенность самой механики розыгрыша. При этом неоднократное повторение подобных ситуаций еще не доказывает умысел организатора, но может стать основанием для проверки.

«Наибольшее значение могут иметь запись экрана с запуском и остановкой рулетки, скриншоты результата, правила акции, а также переписка со службой поддержки. Желательно сохранить дату и время участия, сведения об аккаунте и другие данные, позволяющие установить конкретный розыгрыш», — рассказал адвокат.

Солдатов отметил, что если организатор отказывается выдавать приз, первым шагом должна стать письменная претензия с требованием объяснить причины замены выигрыша. При наличии оснований можно обратиться в Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу, а также защитить свои интересы в суде.

В зависимости от условий акции могут применяться положения Гражданского кодекса о публичном обещании награды или публичном конкурсе. Однако возможность требовать именно дорогостоящий приз зависит от правил розыгрыша и его фактических обстоятельств.

«Само по себе использование рулетки в рекламных целях не является нарушением закона, но если компания публично демонстрирует возможность получения дорогостоящего приза, она должна обеспечить прозрачность условий и не создавать у потребителя ложного представления о результате», — подчеркнул Солдатов.

Адвокат добавил, что участник вправе запрашивать у организатора сведения и документы, подтверждающие порядок определения победителя. Это поможет установить, соответствовал ли результат заранее объявленным условиям акции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.