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Кушнер заявил, что график новых переговоров по Украине объявят в ближайшее время

График новых переговоров и детали процесса урегулирования украинского конфликта будут объявлены в ближайшее время. Об этом заявил американский эмиссар и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает ТАСС .

«Мы рассчитываем вскоре объявить переговорные треки, график и дополнительные детали», — написал он в соцсети.

Ранее спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф заявил, что сроки следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине уже согласованы.

При этом Россия и Украина договорились расширить состав следующего раунда переговоров и включить в него представителей Европы.

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