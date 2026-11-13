В России резко вырос спрос на молодых исполнителей и пенсионеров для подработки. Количество предложений для молодежи в ремонте и отделке помещений увеличилось почти в 2,5 раза, а для людей старшего поколения в гостиничном бизнесе и туризме — на 85%. Сколько готовы платить за смену и в каких еще сферах ищут работников разных возрастов, РИАМО рассказали аналитики «Авито Подработки».

Российские компании стали активнее привлекать к подработке молодежь и пенсионеров. По данным аналитиков «Авито Подработки», за январь–октябрь 2026 года количество предложений для молодых исполнителей выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем им предлагали 5 637 рублей за смену.

Особенно заметно увеличился спрос на молодых работников в рабочей и линейной категории — число предложений выросло более чем в 2,3 раза, или на 134%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 5 204 рубля за смену.

В отдельных сферах динамика оказалась еще выше. Например, в ремонте и отделке помещений количество предложений для молодежи увеличилось почти в 2,5 раза — на 148%. В среднем за смену исполнителям предлагали 4 654 рубля. Молодых работников могут привлекать к подготовке помещений, перемещению материалов и уборке после завершения работ, чтобы профильные специалисты могли сосредоточиться на более сложных задачах.

Также вырос спрос на молодых исполнителей в техническом обслуживании и ремонте техники и оборудования — на 65%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 3 534 рубля за смену. В общественном питании число предложений увеличилось на 30%, а средняя оплата достигла 4 843 рублей.

Где предлагают подработку пенсионерам

Компании стали чаще искать и исполнителей старшего возраста. В рабочей и линейной категории количество предложений для пенсионеров выросло на 69%. В среднем им предлагали 4 451 рубль за смену.

Самый заметный рост спроса на пенсионеров среди рассмотренных сфер аналитики зафиксировали в гостиничном бизнесе и туризме — на 85%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 4 030 рублей за смену. В зависимости от требований работодателя и опыта исполнители могут помогать с подготовкой номеров, выполнять хозяйственные и административные задачи, участвовать в обслуживании гостей.

В пищевой промышленности число предложений для пенсионеров увеличилось на 44%. При этом средняя предлагаемая оплата оказалась выше, чем в других перечисленных сферах, — 7 209 рублей за смену. В розничной и оптовой торговле спрос вырос на 28%, а среднее вознаграждение составило 3 704 рубля.

«Гибкие форматы занятости расширяют возможности для людей разных возрастов. За год количество предложений о подработке для молодых исполнителей в рабочей и линейной категории выросло более чем в 2,3 раза (+134%)», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.

По его словам, такой формат позволяет компаниям усиливать команды на отдельных этапах работ и в периоды повышенной нагрузки. Исполнители же получают возможность дополнительного заработка и могут совмещать подработку с учебой, семейными делами и другими занятиями.

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