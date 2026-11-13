Нет безопасной дозы: вода из старых труб может годами отравлять мозг свинцом

Свинец, который может попадать в питьевую воду из старых водопроводных труб, способен накапливаться в организме годами, повреждая нервную систему, почки и сосуды, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Для свинца не существует безопасной дозы. Попадая в кровь, этот тяжелый металл разносится по органам и надолго задерживается в костях, откуда может возвращаться в кровоток спустя годы. Главная мишень — нервная система. Свинец нарушает передачу сигналов между нейронами и усиливает окислительные повреждения тканей», — объяснила Кашух.

Она добавила, что первыми признаками отравления могут стать ухудшение памяти и внимания, раздражительность, нарушения сна, головные боли, слабость в конечностях и покалывание в пальцах. При длительном воздействии также страдают почки, нарушается образование гемоглобина и может повышаться артериальное давление.

Почему свинец попадает в водопроводную воду

Кашух указала на то, что источником загрязнения могут становиться старые трубы, паяные соединения и латунная арматура, содержащие свинец. Особенно активно металл вымывается, если вода долго застаивается в трубах.

«Чем кислее и мягче вода, чем дольше она стоит в трубе и чем она теплее, тем активнее идет вымывание. Влияет и состояние внутренних отложений: накипь может как замедлять выход металла, так и накапливать его с последующим сбросом при изменении состава воды», — рассказала специалист.

По ее оценке, наибольшую опасность хроническое воздействие свинца представляет для детей, поскольку их организм активнее усваивает металл, а развивающийся мозг особенно чувствителен к его токсическому действию.

«Дети уязвимее взрослых по нескольким причинам. Их кишечник всасывает металл гораздо активнее, защитный барьер между кровью и мозгом еще незрелый, а кости активно растут. Отсюда дефицит внимания, трудности в обучении и особенности поведения», — отметила гастроэнтеролог.

Врач предупредила, что при беременности свинец способен проникать через плаценту. Кроме того, изменения обмена кальция могут приводить к высвобождению металла, ранее накопленного в костях матери.

«Некоторые научные работы показывают связь свинца в организме матери со снижением веса ребенка при рождении, задержкой развития и особенностями поведения в раннем возрасте», — подчеркнула Кашух.

Она заключила, что при характерных жалобах и наличии факторов риска важно оценивать содержание свинца в организме. Особое внимание необходимо уделять детям, беременным и людям, проживающим в домах со старой водопроводной разводкой, содержащей свинец.

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