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Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Общество

В Подмосковье и столице в пятницу термометры покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, ожидается порывистый ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами усиливаясь в порывах до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Предстоящей ночью и днем 14 ноября температура прогнозируется плюс 2 — плюс 4 градуса. Пройдут небольшие осадки.

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