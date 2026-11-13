Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество 13 ноября 2026 07:12

В Подмосковье и столице в пятницу термометры покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, ожидается порывистый ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.