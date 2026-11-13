Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу термометры покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, ожидается порывистый ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами усиливаясь в порывах до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 14 ноября температура прогнозируется плюс 2 — плюс 4 градуса. Пройдут небольшие осадки.
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