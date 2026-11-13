На Сахалине в 2026 году ликвидировали рекордное количество медведей

В 2026 году на Сахалине ликвидировали 151 бурого медведя — это рекордный показатель за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

При этом в 2017 году изъяли 120 животных, а в 2025-м — 77.

Для реагирования на хищников создали 19 оперативных групп общей численностью 181 человек. Лимит добычи на сезон 2026–2027 увеличили до 707 особей против 641 годом ранее.

По словам охотоведов, часто медведей привлекали заброшенные дачи с плодовыми деревьями. Например, в одном СНТ за два месяца отловили около десяти зверей: после изъятия одного на следующий день появлялся другой.

При этом численность медведей на Сахалине за десять лет почти не изменилась: в 2016 году насчитывалось 4 280 особей, в 2026-м — 4 278. Однако обращений о выходах хищников к населенным пунктам стало более чем вдвое больше — с 244 в 2024 году до 534 в 2026-м.

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