сегодня в 16:20

В Кузбассе рыбак провалился под лед и пропал

В деревне Емельяновка Яйского округа двое рыбаков оказались в воде после пролома тонкого льда. Одного удалось спасти, второго ищут спасатели, сообщает vse42.ru .

Происшествие случилось в воскресенье, 8 ноября. По словам подписчиков паблика «Инцидент Кузбасс», двое мужчин из Анжеро-Судженска вышли рыбачить на неокрепший лед, который внезапно проломился.

Очевидцы вытащили из воды с помощью веревки 67-летнего мужчину. Второй рыбак, 65-летний житель Анжеро-Судженска, пропал. В областном управлении МЧС России подтвердили приезд спасателей на место.

«Ведутся поиски», — сообщили в ведомстве.

В конце октября VSE42.Ru сообщал, что за осень в Кузбассе утонули пять человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.