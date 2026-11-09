Спортсмены Подмосковья выиграли золото и серебро первенства России по кэндо

Спортсмены Московской области завоевали золото в личном и серебро в командном первенстве России по кэндо среди участников 11–14 лет. Соревнования прошли с 1 по 3 ноября в Иванове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат и первенство России по кэндо прошли с 1 по 3 ноября во Дворце игровых видов спорта в Иванове. В соревнованиях участвовали представители 27 регионов России.

Даниил Ворожейкин из Егорьевска завоевал золото в личном первенстве среди спортсменов 11–14 лет. Второе место занял представитель Москвы, третье — спортсмены из Новосибирской области.

Сборная Московской области выиграла серебро в командном первенстве в той же возрастной категории. В ее состав вошли Полина Колесникова из Электростали, Александр Мишин, Захар Пероник и Даниил Ворожейкин из Егорьевска. В финале команда уступила сборной Нижегородской области. Бронзу завоевала команда Москвы.

Александр Мишин также получил приз «За боевой дух» за проявленное мужество и бескомпромиссную борьбу.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.