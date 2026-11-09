Нарколог провел урок профилактики зависимостей для гимназистов в Луховицах

Врач — нарколог-психиатр Луховицкой больницы Александр Скунцев 6 ноября провел занятие в гимназии №10. Он рассказал подросткам о вреде психоактивных веществ и курения, а также обсудил отношения в коллективе и буллинг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач — нарколог-психиатр Луховицкой больницы Александр Скунцев 6 ноября провел урок профилактики в Луховицкой гимназии №10. Главной темой стали риски употребления психоактивных веществ и курения для растущего организма.

Врач рассказал не только о медицинских последствиях, но и о психологических причинах трудного поведения. Особое внимание он уделил отношениям подростков в школьном коллективе и буллингу. Скунцев отметил связь проблемного поведения ребенка и его отношений со сверстниками с семейными трудностями и нехваткой внимания.

Участники встречи также обсудили деструктивное поведение, особенности управления сложными коллективами и тему зависимостей. Отдельно врач остановился на нравственных ориентирах, которые помогают подросткам принимать осознанные решения.

Специалисты Луховицкой больницы регулярно проводят профилактические занятия в школах и техникумах на протяжении всего учебного года. Встречи направлены на формирование у молодежи ответственного отношения к здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.